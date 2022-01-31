Врач назвал главную ошибку при лечении Омикрона

Основная ошибка, которую допускают заболевшие коронавирусом, — это самолечение, заверил врач. Есть общие рекомендации для пациентов, инфицированных ковидом, которых они должны придерживаться, но в случае ухудшения состояние — консультация с врачом обязательна.

Самолечение при Омикроне может обернуться множеством негативных последствий для организма. Врачи акцентируют, что при заражении новым штаммом коронавируса Омикрон нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики и разжижающие кровь препараты.Об этом заявил врач-терапевт Алексей Хухрев, передает Спутник.

По его словам, основная ошибка, которую допускают заболевшие коронавирусом, — это самолечение.

По мнению врача, при бесконтрольном приеме препаратов ряда антибиотиков у человека может развиться устойчивость организма

«Это реально то, что убивает гораздо больше, чем Омикрон. Те, кто работал в реанимациях, в серьезных отделениях, знает, что такое, когда ни один антибиотик не действует», — разъяснил медик. Также он предостерег от приема кроворазжижающих лекарств. Дело в том, что эта группа препаратов не имеет «противоядия».

«Если вдруг на фоне такого лечения у человека начнется кровотечение желудка, кишечника, его остановить будет очень сложно», — добавил Хухрев в интервью.

Не стоит также употреблять алкогольные напитки, поскольку он дает сильную нагрузку ни иммунную систему человека, которая и так находится в «стрессе».

По мнению терапевта, специфического лечения при заражении Омикроном не требуется. Покой, обильное питье и симптоматические процедуры достаточны, чтобы помочь организму.

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