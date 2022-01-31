Врач назвал главную ошибку при лечении Омикрона

Самолечение при Омикроне может обернуться множеством негативных последствий для организма. Врачи акцентируют, что при заражении новым штаммом коронавируса Омикрон нельзя самостоятельно назначать себе антибиотики и разжижающие кровь препараты.Об этом заявил врач-терапевт Алексей Хухрев, передает Спутник.
По его словам, основная ошибка, которую допускают заболевшие коронавирусом, — это самолечение.
По мнению врача, при бесконтрольном приеме препаратов ряда антибиотиков у человека может развиться устойчивость организма
«Если вдруг на фоне такого лечения у человека начнется кровотечение желудка, кишечника, его остановить будет очень сложно», — добавил Хухрев в интервью.
Не стоит также употреблять алкогольные напитки, поскольку он дает сильную нагрузку ни иммунную систему человека, которая и так находится в «стрессе».
По мнению терапевта, специфического лечения при заражении Омикроном не требуется. Покой, обильное питье и симптоматические процедуры достаточны, чтобы помочь организму.
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