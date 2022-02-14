Врач назвал главные ошибки при лечении штамма Омикрон

Врачи предупреждают: прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов при заражении штаммом Омикрон может быть опасным для здоровья. Любые сильнодействующие лекарства для инфицированных ковидом должны быть согласованы со специалиастом.

Врач-терапевт Алексей Хухрев предупредил, что прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов при заражении штаммом Омикрон может быть опасным и призывает пациентов и их близких каждый шаг при лечении болезни согласовывать с врачом.

Об этом пишет uz.sputniknews.

Врач отмечает, что прием антибиотиков и кроворазжижающих препаратов без назначения врача может привести к развитию у организма устойчивости. Это то, что убивает гораздо больше, чем Омикрон, заверил он.

Кроме того, кроворазжижающие препараты не имеют «противоядия», а это значит, что в случае кровотечения в желудке или кишечнике его будет сложно остановить.

Помимо этого, медик порекомендовал воздержаться от употребления спиртных напитков при штамме Омикрон», так как алкоголь в этот период оказывает еще большую нагрузку на иммунную систему.

По словам врача, симптомы заражения этим штаммом схожи с признаками ОРВИ, поэтому нет необходимости в назначении специального лечения.

Обильное питье, отдых и терпение — вот основные три кита. Можно принимать витамин C и чай с лимоном, добавил он.

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