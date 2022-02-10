Врач раскрыл метод лечения симптомов Омикрона

Об этом рассказал врач-отоларинголог Владимир Зайцев, передает «Лента».

По словам врача, люди зачастую путают симптомы Омикрона и простуды. Комплекс клинических симптомов и жалоб пациента острого фарингита, клиника ангины, либо ОРЗ и ОРВИ, безусловно, присутствует, отметил он. Эксперт говорит, что новый штамм коронавируса не в состоянии полисистемно воздействовать на организм человека, а также не так сильно бьет по бронхам, легким.

Специалист советует при появлении признаков простуды остаться дома и помочь организму бороться с недугом — лекарства для этого, отмечает он, найдутся в большинстве домашних аптечек.

Стоит использовать антисептики на водной основе — не на спиртовой — для полости носа, для глотки — промывать. Далее — большое количество витамина С и обильное питье, посоветовал он.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

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