Врач рассказал, как не потерять слух из-за Омикрона

Врач перечислил симптомы, которые могут наблюдаться как у переболевших, так и у больных пациентов. Он подчеркивает, что такие симптомы нельзя игнорировать. Ситуация может ухудшиться и перерасти в необратимый процесс.

Проблемы со слухом — один из побочных эффектов штамма коронавируса Омикрон, с которым сталкиваются многие пациенты. Отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, что вирус, поражающий носоглотку, распространяется и на слуховую систему. Что делать, если новый штамм «поразил» ухо?

Врач перечислил симптомы, которые могут наблюдаться как у переболевших, так и у больных пациентов: звон в ушах, снижение слуха, ощущение звона в ушах.

Зайцев подчеркивает, что такие симптомы нельзя игнорировать: ситуация может ухудшиться и перерасти в необратимый процесс. Если не лечить глухоту, она может стать неизлечимой», — добавил ЛОР-специалист.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса. Как рассказал глава компании- производителя вакцин Pfizer, он надеется на то, что прививаться придется раз в год. По его мнению, это будет лучший сценарий.

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