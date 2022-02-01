Врач рассказал, кто тяжелее болеет Омикроном

Также врач отметил, что вероятность попадания в больницу с тяжелым течением «Омикрона» для переболевших достаточно невысока.

Стало известно, кто находится в группе риска по заболеванию штаммом Омикрон и кто хуже переносит это заболевание. Об этом сообщил врач Тарас Жиравецкий на своем Youtube-канале.

Таким образом, «Омикрон» протекает более тяжело у пациентов, которые ранее вообще не болели коронавирусом. Более того, не зависит от того, был ли человек вакцинирован или нет.

«У привитых может быть более легкое течение болезни, но определенная часть привитых все равно переболеет тяжело», — отметил доктор.

«Я провел опрос в канале Telegram — из 350 человек, которые не были привиты, ни один не был госпитализирован из-за рецидива коронавируса, вызванного «Омикрон». Те, кто вакцинирован и тоже болел, тоже не попадали», — сказал врач.

Он добавил, что это большая победа естественного иммунитета — он не может защитить от повторного заражения, но может защитить от тяжелого течения.

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