Врач рассказал об опасности насморка при штамме Омикрон

Врач заявил, что длительный насморк делает голову пациентов «чугунной». Он посоветовал обращаться за медицинской помощью, если дыхание через нос не получилось восстановить в течение семи дней.

Распространенным симптомом заражения штаммом Omicron коронавируса является насморк. Врач Владимир Зайцев объяснил, чем чревато такое проявление болезни.

Об этом пишет Sputnik.

Воспаление слизистой оболочки носа в случае штамма Омикрон длится дольше, чем обычный насморк. Врач отметил, что многие пациенты пренебрегают этим симптомом. ЛОР-специалист выявил опасность такого насморка: он может привести к церебральной гипоксии из-за дефектов в процессе насыщения мозга кислородом.

«Носовое дыхание вентилирует наш мозг 70 процентов времени. Если носовое дыхание вялое или полностью отсутствует, мозг очень плохо снабжается кислородом», — подчеркнул он.

«Если кто-то также испытывает слабость, повышение температуры тела и головные боли, то это вполне реальные признаки Омикрона», — заключил он.

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