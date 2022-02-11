Врач рассказал, сколько воды надо пить больному с COVID-19

Без увеличения потребления жидкости наша иммунная и сосудистая системы не могут нормально функционировать, а значит, организм не в состоянии давать серьезный ответ вирусу. Потому во время болезни стоит больше пить чистой воды.

Во время заболевания коронавирусом следует увеличить суточную норму потребления воды вдвое, чтобы помочь организму быстрее вывести вирус.

Об этом рассказала врач-инфекционист Светлана Федорова, пишет Апостроф.

Эксперт отмечает, что без потребления жидкости наша иммунная и сосудистая системы не могут нормально функционировать, а значит, организм не в состоянии давать серьезный ответ вирусу.

По словам врача, существует общеизвестное правило расчета дневной нормы воды для каждого организма – 25-30 мл на 1 кг веса. Так, для человека весом 60 кг нужно выпивать около двух литров воды в сутки.

Во время болезни COVID-19 эта цифра должна увеличиться вдвое – то есть выпивать нужно почти 4 литра воды в сутки.

Медик обращает внимание, что вода из кулера или бутылок не принесет желаемого результата в борьбе с болезнью, поскольку она дистиллирована и не несет в себе никаких полезных элементов, таких как магний и кальций.

При ковиде важно употреблять именно минерализованную воду, которую можно купить в аптеках, резюмировала врач.

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