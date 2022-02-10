Врач рассказал, в каком порядке проявляются симптомы при заражении Омикроном

Специалисты выяснили, в каком порядке проявляются симптомы при заражении Омикроном.
Об этом сообщил доктор Нил Браун, передает medikforum.
Эксперт заметил, что во многих случаях симптомы инфекции проявляются в одном порядке – «лихорадка, озноб и затем головная боль». Такая последовательность симптомов часто оказывается ранней клинической картиной заражения.
В то же время, уточнил врач, у некоторых людей симптомы заражения практически отсутствуют, у других начинаются мышечные боли или усталость.
По словам доктора Брауна, симптомы достигают пика через несколько дней и исчезают к 7-10 дню.
Если заболевание протекает нетипично, симптомы проявляются только в течение дня или двух, либо в некоторых случаях оказываются необычайно длительными, сохраняясь неделями.
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