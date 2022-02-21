Врач рассказала, как необходимо восстанавливаться после COVID-19

Хотя научных исследований о «постковидном синдроме» по-прежнему мало, можно говорить о некоторых симптомах, которые чаще других наблюдаются у взрослых, переболевших COVID-19.

Врач Наталья Лебедева рассказала, что сегодня известно о «постковиде» и как необходимо восстанавливаться после COVID-19.

Об этом информируют Экономические Новости.

Среди «физических» последствий коронавируса — повышенная утомляемость, одышка, дискомфорт в груди и кашель, среди «психологических» — тревога, депрессия, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и когнитивные нарушения (снижение концентрации внимания и проблемы с памятью). У детей физические проблемы со здоровьем встречаются реже, а вот снижение концентрации внимания и повышенная утомляемость — достаточно часто.

Степень тяжести последствий COVID-19 разная: если лихорадка и озноб у переболевших проходят за 2–4 недели, то выпадение волос, головокружения, стеснение в груди и когнитивные нарушения могут мешать жить обычной жизнью гораздо дольше — месяцами. Некоторые «постковидные» симптомы уникальны: например, любые изменения вкуса и/или нарушения обоняния, но большинство похожи на те, что бывают после ОРВИ. При этом, судя по американским исследованиям, переболевшие коронавирусом чаще других жалуются на проблемы с психическим здоровьем.

Пока не существует единых стандартов оценки состояния человека, переболевшего коронавирусом. Все слишком индивидуально. Но объективные причины обратиться за медицинской помощью есть — это касается, в первую очередь, тех, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме (особенно если была госпитализация).

Справиться с некоторыми «психическими» последствиями без помощи врача — психиатра или психотерапевта — тоже не получится. К ним относятся, например, депрессия или повышенная тревожность, которые значительно влияют на качество жизни. Тем, кто переболел коронавирусом легкой или средней степени тяжести и чье состояние улучшается, «контрольный» визит к врачу не нужен. Идти стоит только если что-то действительно беспокоит, отмечает эксперт.

С некоторыми последствиями можно бороться самостоятельно.

Так, при бессоннице помогает организация «гигиены сна»: надо стараться ложится спать в одно и тоже время, ограничить употребление кофеина, никотина, алкоголя, добавить умеренную физическую нагрузку, не спать днем.

Повышенная утомляемость (одна из самых частых жалоб): стоит постепенно «включать» в свою жизнь физическую нагрузку (растяжка, йога, ходьба) 2–3 раза в неделю — это улучшит самочувствие; доказано эффективных препаратов для лечения усталости нет.

Потеря обоняния: «тренировать» обоняние разными ароматами (например, эфирными маслами).

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