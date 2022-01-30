Врач рассказала, придется ли вакцинироваться от коронавируса на протяжении всей жизни

Украинский врач Ольга Голубовская считает, что из-за новых препаратов от COVID-19 вакцинированным людям в дальнейшем не придется делать прививки всю жизнь.

Как рассказала заслуженный врач Украины Ольга Голубовская, особенно нуждаются в бустерной дозе прививки от коронавируса люди старшего возраста, а также те, кто находится в группе риска.

Об этом она сообщила во время эфира телеканала «Украина 24», передает РБК-Украина.

Она уверена, что привитым людям в будущем не придется делать прививки от коронавируса на протяжении всей жизни.

Что же касается нового варианта коронавируса Омикрон, то Голубовская отметила, что он действительно может обходить защиту, которая сформирована вакцинами. Именно это, по ее мнению, и отличает штамм Омикрон от других вариантов, а также делает его самым заразным.

При этом врач ожидает, что уже скоро в обиход войдут новые вакцины, который буду более эффективны против Омикрона.

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