Врач сообщил, что нужно делать в первую очередь при заражении штаммом Омикрон

Врачи констатируют, что если штамм Омикрон протекает в легкой форме, то достаточно противопростудных средств. При этом за состоянием пациента стоит постоянно следить, так как оно может резко ухудшится и Омикрон еще не гарантирует, что болезнь пройдет легко.

Врач Александр Мясников дал ряд советов, что нужно предпринять при проявлении первых симптомов штамма Омикрон.

Об этом пишет Ferra.ru.

По его словам, поскольку Омикрон проходит, как правило, в легкой форме, поэтому достаточно простых противопростудных средств, можно даже лечиться народными средствами. При этом врач призвал не впадать в крайности и не заниматься самолечением, если симптоматика усугубляется.

Также эксперт рассказал о том, что без назначения врача не стоит принимать антибиотики, кроверазжижающие препараты и стероидные гормоны. А в случае если человек видит у себя проявление ряда тяжелых симптомов, необходимо срочно обратиться к врачу.

К врачу необходимо идти если сатурация постоянно ниже 94%, если беспокоит одышка, особенно при небольшой нагрузке или в покое, если температура всё время держится выше 38 градусов, и ее не удаётся сбить жаропонижающими;

если отмечаются заторможенность, апатия, сонливость, спутанность мыслей;

если есть симптомы обезвоживания: головокружение, сухость во рту, сердцебиение, редкое мочеиспускание.

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