Врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19

Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) провело исследование по изучению мирового опыта вакцинации. Результаты проведенной роботы свидетельствуют о том, что по сравнению с невакцинированными, люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса.

Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.

Об этом сообщает Sky News.

Вакцинация является лучшим способом защитить себя от серьезных симптомов во время заражения, а также может помочь снизить долгосрочное влияние от него, отмечают медики.

У большинства людей симптомы длительного COVID-19 кратковременны и со временем исчезают. Однако для некоторых людей эти симптомы могут быть серьезнее и мешать им в повседневной жизни, рассказала руководитель Департамента иммунизации при UKHSA доктор Мэри Рамзи.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые выяснили, как коронавирус поражает почки.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, у кого в пять раз выше риск заразиться Омикроном.

Еще напомним, что ученые выяснили, когда COVID-19 теряет способность заражать клетки.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.