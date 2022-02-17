Врачи назвали группу людей, которая имеет наименьшие шансы подхватить продолжительный COVID-19

Люди, получившие одну или две дозы вакцины от COVID-19, имеют меньшую вероятность развития симптомов длительного коронавируса после инфицирования.
Об этом сообщает Sky News.
Вакцинация является лучшим способом защитить себя от серьезных симптомов во время заражения, а также может помочь снизить долгосрочное влияние от него, отмечают медики.
У большинства людей симптомы длительного COVID-19 кратковременны и со временем исчезают. Однако для некоторых людей эти симптомы могут быть серьезнее и мешать им в повседневной жизни, рассказала руководитель Департамента иммунизации при UKHSA доктор Мэри Рамзи.
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