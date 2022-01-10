Врачи назвали симптом коронавируса, который говорит о скорой смерти

14:02, Сегодня
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Фото: pixabay.com

Специалисты столкнулись с признаком коронавируса, при котором требуется немедленная госпитализация

У больных коронавирусом наблюдается такой симптом, как посинение кожи. Об этом заявил вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев, передает Спутник.

По его словам, нарушения оксигенации крови, работы легких и их отек — частый признак коронавируса. Такое явление наблюдается при тяжелом течении заболевания.

Специалист уточнил, что цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек) можно предсказать с помощью пульсоксиметра.

«Когда оксигенация падает ниже некоторого уровня, срочно обращаться к медикам и не доводить до цианоза», — подчеркнул вирусолог.

При таком состоянии человеку необходима немедленная госпитализация. Пациента можно спасти с помощью кислорода, искусственной вентиляцией легких и лекарствами. Иначе он умрет.

«Врачи умеют вытаскивать большинство пациентов с кислородной недостаточностью», — добавил Скулачев.

Посинение кожи у заболевших COVID-19 подтвердил и гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он указал, что у пациентов с коронавирусом наблюдается побледнение или посинение носогубного треугольника. В редких случаях цианоз расползается по всему телу.

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Автор материала:
Тали Малкина
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