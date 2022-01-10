Врачи назвали симптом коронавируса, который говорит о скорой смерти

У больных коронавирусом наблюдается такой симптом, как посинение кожи. Об этом заявил вирусолог, молекулярный биолог Максим Скулачев, передает Спутник.
По его словам, нарушения оксигенации крови, работы легких и их отек — частый признак коронавируса. Такое явление наблюдается при тяжелом течении заболевания.
Специалист уточнил, что цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек) можно предсказать с помощью пульсоксиметра.
При таком состоянии человеку необходима немедленная госпитализация. Пациента можно спасти с помощью кислорода, искусственной вентиляцией легких и лекарствами. Иначе он умрет.
«Врачи умеют вытаскивать большинство пациентов с кислородной недостаточностью», — добавил Скулачев.
Он указал, что у пациентов с коронавирусом наблюдается побледнение или посинение носогубного треугольника. В редких случаях цианоз расползается по всему телу.
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