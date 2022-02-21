Врачи ответили, на что обратить внимание при заражении Омикроном в пожилом возрасте

Пожилым пациентам с ковидом, у которых, как правило, накопился букет болячек, а также людям с хроническими заболеваниями нельзя прекращать терапию по основному диагнозу.

Об этом пишет rg.ru.

У пожилых даже легкое течение коронавируса может спровоцировать ухудшение по основному заболеванию, предупреждает гериатр Надежда Рунихина.

Второе правило — не заниматься самолечением, не принимать антибиотики без назначения врача. При легком течении ОРВИ и коронавируса можно обратиться за аудиоконсультацией или прийти на прием к дежурному врачу. В большинстве случаев специфической терапии не нужно, только симптоматическая, например, прием жаропонижающих, сказала гериатр.

Но даже при легком течении пациентам важно помнить, что базовая терапия основного заболевания должна вестись тщательно. Пациенты должны принимать препараты, которые были выписаны врачом.

Это касается гипертоников, диабетиков и других хроников.

Прежде всего у пожилых пациентов могут обостриться такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца с нарушением ритма, сердечная недостаточность, сахарный диабет.

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