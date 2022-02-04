Врачи рассказали, что делать при одышке после перенесенного коронавируса

При коронавирусной инфекции возникает поражение легких. И орган в течение какого-то, индивидуального для каждого переболевшего, времени будет восстанавливаться. Тогда пациенты и жалуются на одышку.

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как восстановить работу легких после тяжелой формы коронавируса. Он объяснил, что одышка как последствие коронавируса не является нормой, и предугадать, сколько она может сохраняться, невозможно.

Об этом Комароский рассказал в соцсетях.

Он перечислил ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание при одышке. Врач рассказал, что на восстановление легких после тяжелой формы COVID-19 может потребоваться определенное время. При этом людям, страдающим от одышки, необходимо следить за параметрами воздуха, которым они дышат. Также доктор посоветовал соблюдать нормальный питьевой режим и не допускать обезвоживания.

Врач также отметил, что в процессе восстановления важно избегать очевидно вредных для легких условий.

По его словам, понятно, что если рядом кто-то курит, в помещении пыльно и сухо, есть другие респираторные проблемы, то процесс восстановления будет удлиняться.

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