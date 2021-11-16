Врачи рассказали, что может защитить от тяжелых симптомов коронавируса

Вакцина от гриппа также помогает защитить организм от ковида — конечно, заменить антикоронавирусную вакцину она не может, но вместе с ней усиливает защиту от от тяжелых симптомов.

Эксперты Медшколы Миллера Университета Майами выяснили, что вакцина от гриппа также помогает организму защититься от коронавируса и избежать тяжелого течения болезни.

Об этом сообщает sud.ua.

Во время исследования ученые проанализировали 75 тысяч медицинских карт пациентов из разных стран. Выбирались именно те пациенты, которые не были вакцинированы от гриппа, а также те, кто привился, но в период от полугода до двух недель до момента диагностирования коронавируса.

Как оказалось, существует статистическая зависимость между риском тяжелого течения COVID-19 и прививкой от гриппа. Так, у непривитых от гриппа пациентов на 40 процентов больше риск быть госпитализированным с коронавирусом, чем у привитых.

То же самое касается и различных побочных эффектов коронавируса, включая проблемы с сердечно-сосудистой системой и возникновение тромбов.

По словам ученых, вакцины от гриппа имеют защитный эффект для тех, кто уже заболел COVID-19. Они могут помочь людям, которые по тем или иным причинам не могут привиться именно от коронавируса.

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