Врачи рассказали о самых явных симптомах Омикрона

Для распознавания омикрон-штамма у пациента при заболевании COVID-19 могут помочь глаза, заявила британский терапевт Нина Аслам.

По словам представителя здравоохранения, в глазах имеются клеточные рецепторы, расположенные в сетчатке, белке и веке. С их помощью вирус может проникать в организм, передает Спутник

Делая вывод о незащищенности зрительного органа человека, Аслам отметила, что из-за распространенности омикрона следует больше внимания уделять конъюнктивиту, который может быть следствием заражения и начала болезни.

Она напомнила, что это заболевание, вызванное воспалением слизистой оболочки глаза в результате аллергической реакции или вирусной инфекции, реже бактериальной.

Согласно статистике, у людей старше 18 лет при конъюнктивите в 85% случаев заболевание вызвано аденовирусами, тогда как от бактерий оно зафиксировано лишь в 15%.