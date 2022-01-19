Врачи рассказали о самых явных симптомах Омикрона

Для распознавания омикрон-штамма у пациента при заболевании COVID-19 могут помочь глаза, заявила британский терапевт Нина Аслам.
По словам представителя здравоохранения, в глазах имеются клеточные рецепторы, расположенные в сетчатке, белке и веке. С их помощью вирус может проникать в организм, передает Спутник.
Делая вывод о незащищенности зрительного органа человека, Аслам отметила, что из-за распространенности омикрона следует больше внимания уделять конъюнктивиту, который может быть следствием заражения и начала болезни.
Она напомнила, что это заболевание, вызванное воспалением слизистой оболочки глаза в результате аллергической реакции или вирусной инфекции, реже бактериальной.
Согласно статистике, у людей старше 18 лет при конъюнктивите в 85% случаев заболевание вызвано аденовирусами, тогда как от бактерий оно зафиксировано лишь в 15%.
Среди необычных симптомов омикрона врачи из ЮАР также выделяют боли в пояснице.
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