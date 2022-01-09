Всемирный банк одобрил выделение $90 млн на помощь Ирану в борьбе с пандемией

Все закупки и выплаты будут осуществляться под управлением Всемирной организации здравоохранения.

Всемирный банк одобрил выделение Ирану дополнительного финансирования в размере 90 миллионов долларов США, чтобы помочь стране в борьбе с пандемией COVID-19, сообщил в пятницу представитель банка.

Об этом пишет TheAlgemeiner.

По словам представителя Всемирного банка, совет директоров базирующегося в Вашингтоне одобрил помощь 21 декабря, которая «будет использована только для закупки дополнительного жизненно важного медицинского оборудования для усиления ответных мер Ирана на пандемию».

«Эти средства не поступят в иранский бюджет. Все закупки и выплаты будут осуществляться под управлением Всемирной организации здравоохранения», — сказал представитель.

Ранее Курсор сообщал, что министр иностранных дел Ирака призывает к прямым переговорам между Ираном и США по ядерной сделке. Иран отказался напрямую разговаривать с американскими официальными лицами в ходе раундов переговоров, поскольку США вышли из соглашения.

Еще напомним, что истребители могут дать Ирану возможность доставки ядерного оружия. Воздушные методы могут по-прежнему привлекать Иран, поскольку даже истребитель может нести сравнительно небольшое, но мощное тактическое ядерное оружие.

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