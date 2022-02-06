Вспышка COVID-19 поразила парламент Ирана

По словам высокопоставленного депутата, около 50 членов 290-местного парламента Ирана, включая консультирующего аятоллу и бывшего посла, заразились COVID-19.

Около 50 членов 290-местного парламента Ирана заразились вирусом COVID-19, заявил в субботу высокопоставленный депутат.

Об этом пишет Arutz Sheva.

Депутат Алиреза Салими, беседовавший со СМИ, сказал, что парламентская сессия на этой неделе пройдет в соответствии с санитарными нормами.

Иран уже несколько месяцев борется с самой серьезной на Ближнем Востоке вспышкой вируса COVID-19.

Явным признаком масштабов вспышки в Иране стало то, что десятки высокопоставленных чиновников заболели, включая законодателей, у которых были обнаружены положительные анализы, а некоторые из них умерли.

Среди умерших от коронавируса в Иране — член совета, консультирующий аятоллу, бывший посол, вновь избранный член парламента, советник Зарифа и переизбранный член парламента.

В Исламской Республике наблюдается всплеск заболеваемости после короткой передышки после массовой вакцинации. В последние дни она сообщала в среднем о более чем 30 тысячах новых случаев заражения в день.

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