Заражение штаммом Омикрон: когда происходит пиковая вирусная нагрузка

Об этом пишет MedRxiv, в котором оглашаются данные исследования заражения штаммом «Омикрон».

В ходе исследования ученые взяли 37 зараженных испытуемых, – все из них были ранее вакцинированы. Ежедневно проводилось ПЦР-тестирование, чтобы выяснить, на какие сутки вирус не обнаруживается в организме зараженного.

В результате ученым удалось выяснить, что пиковая вирусная нагрузка на организм приходится на первые три дня болезни. По истечении трех суток вирусная нагрузка у большинства пациентов начинала падать. «Омикрон» исчезал из организма в среднем за 7–9 дней.

Ранее Курсор сообщал, что в Pfizer заговорили о ежегодной вакцинации от коронавируса.

Кроме того, мы писали, что канадские ученые описали, как вирус Омикрона проникает в организм человека.