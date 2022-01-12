Галь Гадот сыграет главную роль в ремейке легендарного фильма

Галь Гадот наступает на пятки одной из величайших голливудских легенд всех времен — Грейс Келли — теперь она получила приглашение сняться в ремейке классического фильма Альфреда Хичкока 1955 года «Поймать вора».

Об этом пишет JPost.

Оригинальный фильм, в котором Келли снялась с Кэри Грантом, игравшего взломщика, прославившегося кражей драгоценностей, считается одним из величайших романтических каперов всех времен и получил премию «Оскар» за потрясающую кинематографию. Действие фильма происходит в Монако, куда героиня Келли переехала через год после свадьбы с принцем Монако Альбертом, и в нем есть особенно сексуальные для той эпохи сцены, наполненные двойными намеками и очень убедительным шоу фейерверков.

Сыграть ледяную искусительницу, вероятно, не составит труда для звезды «Чудо-женщины» Гадот, которая взяла на себя похожую роль в экранизации Кеннетом Браной романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле». Выход этого фильма был отложен из-за пандемии и особенно вопиющих обвинений в сексуальном насилии в адрес одного из коллег Гадот, Арми Хаммера.

Подробности о ремейке «Поймать вора» — например, будет ли это исторический фильм и будет ли роль Гадот изменена, чтобы она могла продемонстрировать свои навыки боевых искусств, как она делала во многих других ролях — пока неизвестны, но для написания сценария была нанята сценаристка Эйлин Джонс, которая работала над сериалом «Блудный сын» на канале Fox. Гадот и ее муж, Джарон Варсано, занимаются продюсированием со своей компанией Pilot Wave. Среди других продюсеров будет Нил Мориц, создатель франшизы «Форсаж».

Курсор ранее писал, что Галь Гадот поделилась кадрами с новой фотосессии для журнала. Галь Гадот не только успешная актриса и модель, она еще мать троих детей. Но это не мешает ей выглядеть всегда потрясающе.

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