Актер Леонардо Ди Каприо стал лицом нового выпуска журнала Vogue

На обложке он оказался вместе со своей партнершей по фильму.

48-летний популярный актер, звезда "Титаника" Леонардо Ди Каприо и 37-летняя актриса Лили Гладстоун украсили обложку свежего выпуска британского Vogue.

Фотографии опубликованы на Instagram-странице издания.

Лили Гладстоун появилась в накидке и платье от Chloe. Тем временем Ди Каприо примерил Loro Piana. На обложке журнала написано: "Мода Блокбастер: Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун ведут сезон".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от British Vogue (@britishvogue)

Появление двух звезд экрана посвящено выходу фильма "Убийцы цветочной луны", запланированному на октябрь 2023 года. Режиссером картины стал Мартин Скорсезе, а Ди Каприо и Гладстоун исполнили главные роли. События картины происходят в 1920-х годах вокруг индейского племени осейдж из городка Оклахома. А Ди Каприо и Гладстоун сыграли супружескую пару.

"Когда актеры объединяются с режиссером Мартином Скорсезе, получается самый большой эпик осени, убийства, тайны и пропавшие миллионы", — отмечают журналисты.

В частности, они добавили, что интервью и фотографии в этой истории были сделаны перед забастовкой актеров в Голливуде.

"Курсор" писал ранее, что оскароносный актер Леонардо Ди Каприо спровоцировал слухи о новом романе.