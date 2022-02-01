Актриса Вупи Голдберг попала в скандал из-за высказываний о Холокосте

Актриса во время интервью заявила, что евреи не были жертвами Холокоста, так как она квалифицирует его как преступление белых людей против белых.

По сути, Вупи Голдберг классифицировала Холокост как преступление белых против белых. Она имела в виду, что евреи не были жертвами Холокоста.

Об этом сообщает Jewish Press.

Все началось с того, что ведущие обсуждали удаление графического романа о Холокосте Maus из школы в Теннесси. Все четыре ведущих согласились с тем, что книгу не следует удалять. Они решили, что книга должна остаться, потому что она рассказывает детям о Холокосте.

Голдберг в ответ на это заявила, что Холокост не был связан с расой, а в бесчеловечности человека по отношению к человеку.

Актриса столкнулась с волной критики из-за этих высказываний. А также поклонники просят ее изменить фамиллию.

Вупи Голдберг — сценический псевдоним. Ее имя при рождении — Кэрин Элейн Джонсон — другими словами, несмотря на то, что она использует сценический псевдоним Голдберг, она не еврейка и никогда не была еврейкой.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список самых скандальных интервью Опры Уинфри. Согласно данным, опубликованным Министерством социального равенства страны, за последний год в Израиле умерло 15 324 человека, переживших Холокост.

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