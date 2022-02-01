Актриса Вупи Голдберг попала в скандал из-за высказываний о Холокосте

По сути, Вупи Голдберг классифицировала Холокост как преступление белых против белых. Она имела в виду, что евреи не были жертвами Холокоста.
Об этом сообщает Jewish Press.
Все началось с того, что ведущие обсуждали удаление графического романа о Холокосте Maus из школы в Теннесси. Все четыре ведущих согласились с тем, что книгу не следует удалять. Они решили, что книга должна остаться, потому что она рассказывает детям о Холокосте.
Голдберг в ответ на это заявила, что Холокост не был связан с расой, а в бесчеловечности человека по отношению к человеку.
Актриса столкнулась с волной критики из-за этих высказываний. А также поклонники просят ее изменить фамиллию.
Вупи Голдберг — сценический псевдоним. Ее имя при рождении — Кэрин Элейн Джонсон — другими словами, несмотря на то, что она использует сценический псевдоним Голдберг, она не еврейка и никогда не была еврейкой.
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