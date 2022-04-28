Белый дом проведет показ фильма «Выживший» в честь Дня памяти жертв Холокоста

Первая пара США, Джо и Джилл Байден, проведут в Белом доме показ фильма о еврейском боксере Гарри Хафте, который был депортирован в Освенцим. Фильм будет показан в честь Дня памяти.

Белый дом объявил, что президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден проведут сегодня вечером свой первый официальный киносеанс, показав фильм HBO «Выживший», приуроченный к израильскому Дню памяти жертв Холокоста.

Фильм рассказывает историю еврейского боксера Гарри Хафта, который был депортирован в Освенцим и был вынужден бороться, чтобы выжить.

На показе будут присутствовать режиссер, продюсеры, исполнитель главной роли и представители американской еврейской общины, сообщает Белый дом.