Белый дом проведет показ фильма «Выживший» в честь Дня памяти жертв Холокоста

Белый дом объявил, что президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден проведут сегодня вечером свой первый официальный киносеанс, показав фильм HBO «Выживший», приуроченный к израильскому Дню памяти жертв Холокоста.
Фильм рассказывает историю еврейского боксера Гарри Хафта, который был депортирован в Освенцим и был вынужден бороться, чтобы выжить.
На показе будут присутствовать режиссер, продюсеры, исполнитель главной роли и представители американской еврейской общины, сообщает Белый дом.
Курсор ранее писал, что президент Польши примет участие в Марше живых в Освенциме. Анджей Дуда, президент Польши, второй раз за свой срок правления примет участие в ежегодной церемонии памяти жертв Холокоста в Освенциме. «Участие президента Дуды отдает дань памяти жертвам Холокоста и послужит четким заявлением против опасности антисемитизма, ненависти, расизма и нетерпимости».
Также сообщалось, что 11 украинских евреев, переживших Холокост, приземлились спецрейсом в Израиле. Накануне Дня Катастрофы 11 переживших Холокост сели на спецрейс беженцев, спасающихся от войны в Украине. Фонд Дружбы помогает перевезти тысячи евреев из Украины в Израиль через соседние страны в рамках совместной операции с Министерством алии и интеграции и Еврейским агентством.