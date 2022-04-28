Белый дом проведет показ фильма «Выживший» в честь Дня памяти жертв Холокоста

17:37, 28 апреля 2022
Культура, Мировые новости, Общество
белый дом сша фото
Фото: Википедия

Первая пара США, Джо и Джилл Байден, проведут в Белом доме показ фильма о еврейском боксере Гарри Хафте, который был депортирован в Освенцим. Фильм будет показан в честь Дня памяти.

Белый дом объявил, что президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден проведут сегодня вечером свой первый официальный киносеанс, показав фильм HBO «Выживший», приуроченный к израильскому Дню памяти жертв Холокоста.

Фильм рассказывает историю еврейского боксера Гарри Хафта, который был депортирован в Освенцим и был вынужден бороться, чтобы выжить.

На показе будут присутствовать режиссер, продюсеры, исполнитель главной роли и представители американской еврейской общины, сообщает Белый дом.

Курсор ранее писал, что президент Польши примет участие в Марше живых в Освенциме. Анджей Дуда, президент Польши, второй раз за свой срок правления примет участие в ежегодной церемонии памяти жертв Холокоста в Освенциме. «Участие президента Дуды отдает дань памяти жертвам Холокоста и послужит четким заявлением против опасности антисемитизма, ненависти, расизма и нетерпимости».

Также сообщалось, что 11 украинских евреев, переживших Холокост, приземлились спецрейсом в Израиле. Накануне Дня Катастрофы 11 переживших Холокост сели на спецрейс беженцев, спасающихся от войны в Украине. Фонд Дружбы помогает перевезти тысячи евреев из Украины в Израиль через соседние страны в рамках совместной операции с Министерством алии и интеграции и Еврейским агентством.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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