Что посмотреть всей семьей: топ-5 фантастических кинофраншиз

20:04, Вчера
Культура
фэнтези-фильм Властелин колец изображение
Фото: pixabay.com

Если в вы поиске отличного фантастического фильма на вечер — мы собрали для вас самые интересные кинофраншизы в этом жанре.

Редакция Курсора составила топ-5 лучших кинофраншиз в стиле фэнтези.

Властелин колец

Пираты Карибского моря

Матрица

Голодные игры

Kingsman

Курсор ранее публиковал список самых захватывающих фильмов об аферистах.

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Автор материала:
Кати Адхам
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