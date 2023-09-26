Дженнифер Лопес продемонстрировала безупречную фигуру в кампейне Intimissimi

Актриса давно является лицом модного итальянского бренда белья и часто примеряет его одежду.

Известная американская певица и актриса, звезда фильма "Мать" и "Начни сначала" Дженнифер Лопес взяла участие в кампейне итальянского бренда Intimissimi, продемонстрировав нежный и очаровательный образ.

Снимок бренд опубликовал в совместной публикации со звездой в Instagram.

Знаменитость позирует в прозрачной бежевой кофте с длинным рукавами, под которой был бюстгальтер бренда Intimissimi. Супруга Бена Аффлека сидела, согнув ноги, и смотрела прямо в камеру.

Она сделала легкий безупречный макияж, а волосы зачесала назад. Также знаменитость предпочла быть без украшений, чтобы весь акцент был на комплекте итальянского бренда нижнего белья.

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"Курсор" писал ранее, что Дженнифер Лопес входит в список голливудских знаменитостей, которые не боятся показывать себя без косметики. Несмотря на возраст, актриса выглядит превосходно и с радостью делится с поклонниками своими "секретами красоты". Недавно она показала, как выглядит без макияжа.

Еще мы писали, что голливудская знаменитость Дженнифер Лопес недавно объявила поклонникам, что запускает новый бизнес — производство слабоалкогольных напитков, однако не все фанаты восприняли ее проект с восторгом.