Фестиваль Super Jazz в Галилее. Леонид Пташка и звезды джаза

Фестиваль Super Jazz продолжает мчаться по Израилю! Ашдод, Тель-Авив, Мертвое море и на сей раз – в конце апреля, в разгар весны – в Верхней Галилее, в отеле «Поместье Асиенда в лесу» (אחוזת אסיינדה ביער) в живописной, холмистой и усыпанной лесами местности, в естественной зеленой роще, в тихом, удаленном от шума больших городов месте.

В атмосфере без забот и под музыку. Джаз — это повод отряхнуть с себя рутину, повседневные треволнения, расслабиться, что можно и нужно сделать в «Поместье Асиенда в лесу», причем, не только слушая музыку, но и выбирая между концертами один из множества красочных прогулочных маршрутов по Западной и Верхней Галилее – от Рош ха-Никра до Акко или Цфата, от крепости Монфорт до Гуш ха-Халав.

С 28 по 30 апреля в Галилее будет звучать не просто джаз – будет звучать музыка любви с современными штрихами, от джаза до электроники и импровизации, фанка, грува, мощнейшего ритма и виртуозных духовых. Это музыка в самой неформальной обстановке – и потому это еще и прекрасный отдых. И знайте — джаз в горах, изысканный и многоречивый, с музыкальным спектром всех оттенков, на природе звучит по-иному, как в акустическом раю. Помимо ценителей джазовой музыки, фестиваль Super Jazz в Галилее объединяет любителей природы, прогулок и просто желающих приятно провести свои выходные в кругу друзей.

Вот девочки — им хочется любви.

Вот мальчики — им хочется в походы.

В апреле изменения погоды

объединяют всех людей с людьми.

Белла Ахмадулина. Апрель

Джазовая весна начнется 28 апреля: Super Jazz в Галилее пройдет с 28.04.2022 по 30.04.2022. Фантастические выходные, заполненные ярким джазом, джаза, отдыхом в прекрасном отеле и общением с друзьями и веселой компанией музыкантов. И даты эти выбраны не просто так: ведь 30 апреля – это международный день джаза, который отмечается по инициативе ЮНЕСКО, начиная с 2012 года.

Программа фестиваля

28.04.2022 (четверг)

Джаз, блюз и парижский свинг

Леонид Пташка — Тильда Реджуан — Андрэ Батлер

Джазовое Трио Леонида Пташки

Франк Синатра – Джаз – Рок-н-Ролл

Леонид Пташка, Андрэ Батлер и Дани Саги — виртуозный джаз, золотые хиты великого Франка Синатры и танцев в стиле рок-н-ролл

29.04.2022 (пятница)

Ladies In Jazz

Леонид Пташка, Хагит Гольдберг, Миреллла Градинару и Том Коэн

Популярные джазовые стандарты, блюз, соул, фанк и госпел, поп-хиты в джазовых обработках, опера и мюзикл в стиле блюз. Фортепиано и джазовый ансамбль Леонида Пташки

Диксиленд-парад

Леонид Пташка и The Isradixie Band под управлением Авраама Фельдера.

Шоу «Диксиленд» — ураган ритмов, заражающий беспечным весельем и лёгкостью.

Атмосфера блистательной гагстерской эпохи нью-орлеанского диксиленда – кантри, регтайм, блюз, свинг.

30.04.2022 (суббота)

«Чикорлия»

Леонид Пташка и ансамбль «Чикорлия»

Цыганско-европейско-балканский коктейль.

Водоворот головокружительных ритмов, балканско-цыганского настроения и веселья.

Ансамбль «Чикарлия» (руководитель Аркадий Аптекарь)

Информация, билеты и пакеты отдыха здесь: https://cursor.kassa.co.il/announce/70875

Информация о гостинице (в дни фестиваля Super Jazz гостиница будет обслуживать только гостей фестиваля) – на сайте https://c-hotels.co.il/hacienda-forest-view-hotel/

Все фотографии предоставлены организатором фестиваля – компанией «Жемчужины классической музыки». Фото гостиницы — ©

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting — Masha HInich PR

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