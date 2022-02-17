Группа БУМБОКС в Израиле 12 апреля!

Спустя три года без израильской публики, группа Бумбокс возвращается на сцену Тель-Авива! 12 апреля (вторник) все поклонники украинской группы соберутся в клубе Ридинг 3, чтобы от души покричать любимые хиты и беззаботно потанцевать под новые песни!

Вы помните чёрные обои? А белую посуду? Один из самых популярных и обсуждаемых треков Рунета “Вахтерам” сделал группу Бумбокс не просто знаменитой, а настоящим символом своего времени. Необычный музыкальный стиль — фанк, хип-хоп и рок в одном флаконе — вместе с мелодичным и притягательным вокалом солиста Андрея Хлывнюка покоряют с первых секунд.

В Израиле группа выступит с большим сольным концертом в рамках мирового турне! Единственный концерт в Израиле, только один день, только один шанс окунуться в ностальгию и услышать обожаемые нетленки Бумбокса — “Вахтерам”, “та4то”, “Безодня”, “Полiна” и стать свидетелями живого исполнения абсолютно новых треков!

«За время, которые вы провели без нас, у Бумбокса вышло столько интересного, что если рассказывать об этом со сцены, пришлось бы устроить дополнительное шоу: мы выпустили два альбома, сняли кучу клипов и один сериал, у группы поменялся состав, мы объездили полмира с гастролями. А теперь едем к вам!» — Андрей Хлывнюк, бессменный лидер Бумбокс.

Если вы хоть раз бывали на их концерте, то наверняка знаете, что каждое выступление — это незабываемое зрелище. Группе удается создать удивительную, практически домашнюю атмосферу, и сохранить при этом планку очень качественного шоу! Поклонникам не стоит и рассказывать, как на протяжении всего концерта, не сходят с тела мурашки, как ритмично тело раскачивается в такт и происходит полное погружение в мир волшебной, пленительной музыки. И сколько бы ни длилось выступление — всегда будет мало и захочется еще.

Не пропустите единственный концерт Бумбокс в Тель Авиве 12 апреля в 21:30 (открытие дверей в 20:00).

Билеты: https://bezalelevent.co.il/event/13

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