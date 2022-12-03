Институт Pantone объявил главный цвет 2023 года

В Pantone подчеркнули, что искали вдохновение в природе и реальном мире.

Всемирно известная организация и эксперт в области цвета Pantone представил главный оттенок следующего года — Viva Magenta.

Об этом сообщается на сайте Института цвета.

Эксперты, представляя его, отметили, что это нестандартный цвет для нестандартного времени. Viva Magenta представляет собой малиновый оттенок под номером 18-1750 с контрастными нюансами, он сочетает в себе как теплые, так и холодные тона.

В Институте Pantone рассказали, что при выборе главного оттенка 2023 года обращали внимание на все трудности, с которыми в последнее время пришлось столкнуться человечеству, например, пандемией коронавируса, изменившей взгляды на жизнь и ее ценности.

Отмечается, что Viva Magenta — яркий цвет, изобилие которого вселяет надежду и радость. Он выражает мощность, вдохновение, свободное самовыражение, он безграничный и захватывающий.

Исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман сказала, что цвет был вдохновлен натуральным красным красителем, полученным из мелких насекомых, называемых кошенилью. По ее словам, эксперты вдохновляются природой и реальным миром. Viva Magenta способен укрепить стойкость, помочь восстановить дух, призывая силы природы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от PANTONE (@pantone)

«Курсор» писал ранее, что исследователи утверждают, что им удалось определить средний цвет всей Вселенной, который далек от черного.

Еще мы писали, что настоящий цвет Солнца не желтый. Дело в том, что на то, как мы воспринимает цвет, влияет большое количество факторов, включая и строение глаза.