Из фильма «Банды Нью-Йорка» сделают сериал: подробности

Телесериал от Miramax Television, основанный на научно-популярной книге Герберта Эсбери 1927 года «Банды Нью-Йорка», вот-вот выйдет на рынок.

Об этом сообщает портал Deadline.

Отмечается, что лауреат премии «Оскар» Мартин Скорсезе, снявший полнометражную экранизацию книги 2002 года, назначен исполнительным продюсером сериала и режиссером первых двух эпизодов.

Подробности о драме от драматурга и телесценариста Бретта Леонарда («Шантарам») отрывочны, однако, как отмечает издание, это новый взгляд на историю с новыми персонажами, которых не было в фильме, в котором снимались Леонардо ДиКаприо, Дэниел Дэй-Льюис и Кэмерон Диаз.

«Скорсезе откликнулся на сценарий Леонарда, разработанный внутри Miramax TV, и стал исполнительным продюсером и режиссером. Также исполнительными продюсерами сериала являются менеджеры Леонарда и Скорсезе Рик Йорн и Крис Доннелли. Телезрители увидят проект в конце этого месяца», — говорится в материале.

Как известно, в книге Эсбери подробно рассказывается о столкновении между соперничающими бандами в Нью-Йорке в середине-конце 1800-х годов, до господства итало-американской мафии во время сухого закона в 1920-х годах.

Как сообщал Курсор, в сентябре 2021 года съемки нового фильма культового режиссера Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной долины» закончились. Они проходили в США, штате Оклахома. Главные роли исполнили два любимых актера режиссера. Речь идет о Леонардо ДиКаприо и Роберте Де Ниро.

Картина рассказывает об агентах ФБР, которые расследуют убийства индейцев племени осейдж. Как оказывается, в деле замешаны коррупционные схемы из-за залежей нефти. Фильм основан на романе писателя Дэвида Гранна.

Также Курсор информировал о том, что Disney снимет женскую версию классического фильма о космическом корабле. Известная киностудия Disney решила снять ремейк классического фантастического фильма «Полет навигатора».