Ким Кардашьян обвиняют в мошенничестве

Знаменитости обвиняются в «ложных или вводящих в заблуждение заявлениях инвесторов об Ethereum Max посредством рекламы в социальных сетях и других рекламных мероприятий», согласно групповому иску, поданному в прошлую пятницу в Окружной суд США. Помимо трех знаменитостей, в число ответчиков входят учредители компании.

Об этом сообщает WSJ.

В иске утверждается, что Ethereum Max — это «спекулятивный цифровой токен, созданный таинственной группой разработчиков криптовалюты». В нем говорится, что знаменитости посоветовали своим подписчиков в социальных сетях купить криптовалюту, чтобы продать ее как только вырастет цена.

Ethereum Max оспорил обвинения. «Эти обвинения являются ложными», — заявил представитель компании.

Представители Кардашьян, Мэйвезера и Пирса не ответили на запросы о комментариях.

Кардашьян продвигала криптовалюту в своем Instagram, где у нее 278 миллионов подписчиков. Однако ее пост нарвался на критику со стороны поклонников.

Представитель Ethereum Max сказал тогда, что пост Кардашьян «был просто предназначен для повышения осведомленности о проекте и его полезности».

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Ким Кардашьян сдала экзамен на юриста после многочисленных провалов.