Культовый дуэт Air Supply выступит в Израиле

Любители красивой музыки в предвкушении: в мае по многочисленным просьбам израильской публики с концертами вновь приезжает всемирно известная, а в нашей стране, пожалуй, самая любимая и востребованная — британо-австралийская группа Air Supply, которая всегда с неизменными аншлагами гастролирует в Израиле.

Более того, израильтяне хорошо помнят, как в 2016 году из-за бушующих на севере страны пожаров невозможно было провести запланированный концерт Air Supply в Хайфе – группа тогда не отменила свое представление, а перенесла его на ближайшую подходящую дату и передала в дар профсоюзу пожарных Израиля 200 бесплатных билетов – специально для жен израильских огнеборцев, отважно сражавшихся с пожарищами в районе Хайфы. В Израиле по достоинству оценили этот дружеский жест поддержки и ответили тем же: билеты на концерты Air Supply по традиции раскупаются мгновенно, а их концерты всегда затягиваются и заканчиваются поздно, потому что поклонники группы не отпускают со сцены своих любимцев, требуя от них все больше и больше песен о любви — возможно, самых красивых из всех, когда-либо написанных.

Так кто же эти искусные мастера ажурных мелодий, неустанные производители мировых хитов? Здесь, похоже, нужно задать еще один риторический вопрос. Знаете ли вы еще каких-нибудь знаменитых музыкантов, вот уже 47 лет (!) игравших бы в одной группе, никогда не ссорившихся и друживших друг с другом семьями все это время?! Да, это гитарист Грэмм Рассел и вокалист Рассел Хичкок — два вечно юных и романтических рок-трубадура из культовой группы Air Supply. Их имена наряду с Родом Стюартом, Брайаном Адамсом, Элтоном Джоном, Билли Джоэлом, группами Chicago, Fleetwood Mac и Simon&Garfunkel вот уже скоро как полвека ярко блистают на своде мирового софт-рока.

Лидеры, основатели, авторы и солисты группы Air Supply волею случая являются частичными тезками (имя одного совпадает с фамилией другого). Они и сегодня пребывают в отличной творческой форме – Грэмм Рассел и Рассел Хичкок вместе со всей группой востребованы во всем мире и чуть ли не ежегодно колесят с гастролями по странам и континентам.

Нынешнее мировое турне группы называется The Lost in Love Tour, оно, как понятно из названия, посвящено 45-летию написанной в 1978-м году песни Lost in Love («Потерянный в любви»), давшей название пятому студийный альбому Air Supply. Одноименная пластинка вышла в 1980-м, была просто переполнена выдающимися хитами и поэтому имела огромный успех в международных чартах. Альбом занял 22 место в США с тремя TOP-5-синглами.

Только в том году во всем мире было продано более 3 миллионов копий альбома, что позволило ему достичь мультиплатинового статуса. Заглавный трек пластинки Lost in Love в мае 1980 года занял 3-е место в чартах США и принес его автору Грэмму Расселу награды «Песня года» и «Самая популярная песня». Многие считают именно эту балладу «визитной карточкой» группы Air Supply и лучшей в исполнении Рассела Хичкока. Это при том, что Lost in Love считалась «не самой хитовой в альбоме». Наиболее громким событием пластинки стал сингл All Out of Love, занявший второе место в США. Он до сих пор считается самой известной песней группы, включая несколько последующих и не менее успешных кавер-версий. Третий сингл альбома Every Woman in the World в США занял 5-е место. Песня Chances на сингле не выходила, тем не менее вошла во многие сборники хитов группы. Ну а диско-хит Just Another Woman, удивив многих, стал самым исполняемым в течение всех 1980-х в… Малайзии.

В целом же, альбом Lost in Love принес группе огромное количество поклонников и титулы «Самая успешная поп-группа» и «Лучшая группа 1981 года». Критики оценили эту работу как лучший студийный альбом Air Supply вместе с их последующим альбомом The One That You Love.

Сегодня в активе Air Supply – более 30 успешных дисков, как программных, так и сборников. С 2013 года они – почетные обитатели «Зала славы» ARIA Awards (Австралийской ассоциации компаний звукозаписывающей индустрии). В 2020 году группа Air Supply заняла 48-е место в списке «50 величайших австралийских артистов всех времен» по версии журнала Rolling Stone Australia.

На майских израильских концертах Air Supply в Хайфе и Ришон ле-Ционе прозвучат немеркнущие хиты из альбома Lost in Love, да и все самое лучшее из репертуара группы (песни Just As I Am, Without You, All From Love, Making Love From Nothing и другие), включая новые композиции последних лет. Специальным сюрпризом для израильской публики станет самая новая песня Грэмма Рассела I Was in Love with You, написанная для мюзикла «All Out of Love: The Musical», полностью основанного на песнях группы Air Supply.

Но и без других сюрпризов не обойдется: Рассел и Хичкок любят удивлять публику новыми аранжировками своих наиболее известных композиций и неожиданными их трактовками, как супермасштабными, так и камерными – например, исполняя произведения только под гитару, а то и без нее, чаруя публику красотой голосов и мелодий.

Израильские концерты легендарной британо-австралийской софт-рок-группы Air Supply состоятся:

27 мая, в пятницу, в 21:00 – в Хайфе (Центр Конгрессов)

и 28 мая, в субботу, в 21:00 – в Ришон ле-Ционе («Амфи-Парк Лайв»)

Заказ билетов в кассе «Браво»: https://cursor.kassa.co.il/announce/Air-Supply

Photos: Achilles Prinos and Denise Truscello

Пиар-агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting