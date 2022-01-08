Курсор собрал подборку лучших фильмов с Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо считается одним из лучших актеров современности. Поэтому мы составили список фильмов с его участием, которые мы считаем наиболее удачными.

«Курсор» собрал лучшие фильмы с Ди Каприо, выбирайте и приятного просмотра!

Волк с Уолл-стрит

Реальная история брокера с Уолл-стрит, который заработал гораздо больше, чем мог представить, впервые начиная свою работу с акциями. Этот фильм не только об акциях и деньгах, в нем любовь и измены, секс и наркотики, преступление и в итоге наказание.

Выживший

Фильм, за которы Ди Каприо был наконец-то удостоен премии «Оскар». В фильме показана борьба человека с природой и людьми. Актер выложился на все 100% в этом фильме, поэтому нужно обязательно его посмотреть!

Великий Гэтсби

Не смотря на то, что фильм подвергся критике, нельзя отрицать то, что экранизация романа Фицджеральда действительно невероятно красивая и актерская игра Ди Каприо также на высоте.

Авиатор

Реальная невероятная история жизни Говарда Хьюза — безумного, но тем не менее гениального человека, который снял самый дорогой фильм на то время.

Остров проклятых

Этот мрачный, но безумно интересный фильм, оставит очень много вопросов после просмотра.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что Леонардо Ди Каприо отказался сниматься в откровенной сцене с Мерил Стрип.

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