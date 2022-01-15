Курсор составил список лучших фильмов с Энтони Хопкинсом

Редакция «Курсора» составила список лучших фильмов с Энтони Хопкинсом.
Молчание ягнят
Роль, за которую Хопкинс получил Оскар, однозначно одна из самых выдающихся в его карьере. Он блестяще сыграл роль убийцы.
Отец
Этот фильм принес актеру вторую статуэтку Оскар. Он потрясающе сыграл больного деменцией мужчину, который сам не осознает свою болезнь.
Маска Зорро
В этом фильме Хопкинс превратился в героя, который защищал попавших в беду.
Знакомьтесь, Джо Блэк
Фильм о том об Ангеле Смерти, который вселяется в тело погибшего молодого человека,
Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучших фильмов о кулинарном мастерстве.
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