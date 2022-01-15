Курсор составил список лучших фильмов с Энтони Хопкинсом

Энтони Хопкинс один из самых выдающихся актеров современности и практически каждая его роль шедевральная.

Редакция «Курсора» составила список лучших фильмов с Энтони Хопкинсом.

Молчание ягнят

Роль, за которую Хопкинс получил Оскар, однозначно одна из самых выдающихся в его карьере. Он блестяще сыграл роль убийцы.

Отец

Этот фильм принес актеру вторую статуэтку Оскар. Он потрясающе сыграл больного деменцией мужчину, который сам не осознает свою болезнь.

Маска Зорро

В этом фильме Хопкинс превратился в героя, который защищал попавших в беду.

Знакомьтесь, Джо Блэк

Фильм о том об Ангеле Смерти, который вселяется в тело погибшего молодого человека,

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучших фильмов о кулинарном мастерстве.

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