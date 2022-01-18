Курсор составил список лучших сериалов в жанре фэнтези

Если вы любитель фантастики — вам однозначно будут по душе сериалы из этого списка.

Редакция «Курсора» составила список сериалов в жанре фэнтези.

Игра престолов

Самый популярный сериал в мире имеет миллионы фанатов по всему миру.

Ведьмак

Сериал снят по книге, а также есть культовая игра.

ВандаВижн

Сериал Марвел о ведьме Ванде и ее возлюбленном Вижне.

Однажды в сказке

В это сериале рассказывается о сказочных персонажах и их альтернативных истоиях.

Герои

Сериал о людях, у которых есть сверхспособности.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучших фильмов о кулинарном мастерстве.

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