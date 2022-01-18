Курсор составил список лучших сериалов в жанре фэнтези

Редакция «Курсора» составила список сериалов в жанре фэнтези.
Игра престолов
Самый популярный сериал в мире имеет миллионы фанатов по всему миру.
Ведьмак
Сериал снят по книге, а также есть культовая игра.
ВандаВижн
Сериал Марвел о ведьме Ванде и ее возлюбленном Вижне.
Однажды в сказке
В это сериале рассказывается о сказочных персонажах и их альтернативных истоиях.
Герои
Сериал о людях, у которых есть сверхспособности.
Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список лучших фильмов о кулинарном мастерстве.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.