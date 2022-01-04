Лучшие фильмы для вечера вдвоём

Если вы решили провести вечер дома за просмотром фильма, вот вам список идеальных вариантов.
Единственный живой парень в Нью-Йорке
Главная героиня стоит перед выбором, а выбор очень даже непростой, ведь выбирать ей приходится между отцом и сыном.
Звезда родилась
Этот фильм не оставит никого равнодушным, ведь там и любовь, и драма и нереальные песни. В центре сюжета певица, которую играет несравненная Леди Гага и ее продюсер, которого играет Бредли Купер.<
8 подруг Оушена
Думаем, что все видели «11 друзей Оушена», а теперь настал черед для женской версии этого фильма. Легендарный актерский состав и интересный сюжет не оставит никого равнодушным.
Чудо
Фильм об особенном мальчике, о его семье и о человеческой доброте. О том как люди относятся к тем, кто отличается от них.
Полночь в Париже
Этот фильм перенесет вас в Париж времен Фицджеральда и Хемингуэя, Дали и Пикассо. Вы точно насладитесь атмосферой этой прекрасной эпохи.
Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список фильмов для праздничного настроения.
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