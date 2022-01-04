Лучшие фильмы для вечера вдвоём

Этот фильм не оставит никого равнодушным, ведь там и любовь, и драма и нереальные песни. В центре сюжета певица, которую играет несравненная Леди Гага и ее продюсер, которого играет Бредли Купер.<

8 подруг Оушена

Думаем, что все видели «11 друзей Оушена», а теперь настал черед для женской версии этого фильма. Легендарный актерский состав и интересный сюжет не оставит никого равнодушным.