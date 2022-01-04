Лучшие фильмы для вечера вдвоём

17:13, Сегодня
Культура
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Фото: pixabay.com

Если вы решили провести вечер дома за просмотром фильма, вот вам список идеальных вариантов.

Единственный живой парень в Нью-Йорке

Главная героиня стоит перед выбором, а выбор очень даже непростой, ведь выбирать ей приходится между отцом и сыном.

Звезда родилась

Этот фильм не оставит никого равнодушным, ведь там и любовь, и драма и нереальные песни. В центре сюжета певица, которую играет несравненная Леди Гага и ее продюсер, которого играет Бредли Купер.<

8 подруг Оушена

Думаем, что все видели «11 друзей Оушена», а теперь настал черед для женской версии этого фильма. Легендарный актерский состав и интересный сюжет не оставит никого равнодушным.

Чудо

Фильм об особенном мальчике, о его семье и о человеческой доброте. О том как люди относятся к тем, кто отличается от них.

Полночь в Париже

Этот фильм перенесет вас в Париж времен  Фицджеральда и Хемингуэя, Дали и Пикассо. Вы точно насладитесь атмосферой этой прекрасной эпохи.

Напомним, что ранее «Курсор» опубликовал список фильмов для праздничного настроения.

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Автор материала:
Кати Адхам
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