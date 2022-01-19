Лунный рыцарь станет первым героем Marvel, у которого отец раввин

Долгожданный супергеройский сериал Marvel «Лунный рыцарь», премьера которого запланирована на стриминговой платформе Disney+, вызвал большой ажиотаж среди поклонников комиксов, в том числе потому, что в нем впервые фигурирует супергерой, который является евреем.

Официальный трейлер сериала вызвал значительный интерес у фанатов.

Лунный рыцарь — не первый еврейский супергерой, так как есть информация о том, что Супермен и Человек-паук — евреи. А также известно злодей магнето из Людей Икс находился в нацистском концентрационном лагере.

Однако история еврейских героев комиксов невелика. Лунный Рыцарь сын раввина, а также его альтер-эго Марка Спектора, американца еврейского происхождения из Чикаго, ставшего боксером, который не присоединился к морской пехоте и ЦРУ, а позже стал наемником.

После того, как его чуть не убили, умирающего Спектора переносят в недавно раскопанную гробницу для укрытия и помещают перед статуей египетского бога луны Хонсю. Спектор, кажется, умирает, но затем внезапно оживает, полностью исцелившись. Он утверждает, что Хонсю хочет, чтобы он был «лунным рыцарем», искупив свою жестокую жизнь защитой и отмщением за невиновных.

Персонаж Лунный рыцарь впервые появился в Werewolf by Night #32 в августе 1975 года.

Ожидается, что новый сериал, являющийся частью «Четвертой фазы» кинематографической вселенной Marvel, дебютирует в марте и будет состоять всего из шести эпизодов. Роль Лунного рыцаря играет Оскар Айзек.

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