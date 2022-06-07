Максим Галкин на концерте в Тель-Авиве высмеял кремлевских пропагандистов

Российский комик и муж Аллы Пугачевой Максим Галкин дал концерт в Тель-Авиве, где высмеял российских пропагандистов Скабееву и Соловьёва по теме расширения НАТО

Галкин заявил, что весьма возможно, что Скабеева и Соловьев вскоре могут начать нападать не только на Украину, но и на другие страны.

«Швеция же тоже собирается в Альянс. Я уже вижу эти антискандинавские настроения. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА. Я вам точно говорю, что не за горами! Шведскую стенку переименуют в «лазалку», сауну – в «сухопарку», шведский стол – в «обжираловку». Ну и, конечно же, запретят сказки Сельмы Лагерлеф и Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, он стоит и орет: «Карлсон!».

Курсор писал ранее, что Стивен Кинг обратился к путину из-за войны в Украине. Самый известный современный писатель ранее осудил жестокое вторжение россии в Украину и с помощью короткой фразы рассказал путину, что сделает Украина с рф.