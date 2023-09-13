Меган Маркл заметили в аэропорту Лос-Анджелеса в образе за 40 тысяч долларов

Герцогиня Сассекская отправилась в Германию к своему мужу.

42-летнюю Меган Маркл заметили в аэропорту Лос-Анджелеса (США) в комфортном образе, когда она отправлялась в Германию, чтобы присоединиться к принцу Гарри на Invictus Games.

Об этом пишет PageSix.

Для перелета герцогиня Сассекская выбрала наряд, который оценили в 40 тысяч долларов. Меган Маркл была в темно-синем свитере с V-образным вырезом (138 долларов), широких брюках Ulla Johnson Polina (590 долларов) и своих любимых белых балетках Valentino Roman с острым носком, которые первоначально продавались по цене 770 долларов.

Свой образ она дополнила солнцезащитными очками Celine Triomphe (510 долларов), шляпой Janessa Leone Michon (267 долларов) и сумкой Goyard St Louis PM (около 2365 долларов). Из ее сумки выглядывал Шарф Hermès Rayures d’Ete Маркл (1225 долларов).

Но самые дорогие элементы наряда герцогини находились на ее запястье. Маркл сочетала свой браслет Cartier Love из желтого золота (7350 долларов США) со своими любимыми часами Tank Française (26 000 долларов США) из того же драгоценного металла, последний из которых, как полагают, она унаследовала от принцессы Дианы.

"Курсор" писал ранее, что бывший королевский дворецкий Пол Баррелл рассказал, как принцесса Дианы могла бы относиться к Меган Маркл.