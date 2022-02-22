Молодежный балет Мюнхена с постановкой «Времена года»

Хореографический сезон 2021/2022 уже не раз радовал израильских балетоманов. Еще одна удивительная встреча с высоким искусством танца ждет их в марте, когда в Израиле пройдут гастроли Молодежного балета Мюнхена. Спектакль «Времена года», составленный из четырех произведений знаменитых хореографов современности – Иржи Килиана, Йорга Манеса, Марии Барриос и Эрика Готье, будет показан в Герцлии, Иерусалиме и Хайфе.

Танцоры из Баварии приезжают в нашу страну уже не впервые – в 2015 году они с огромным успехом гастролировали в Израиле со спектаклем «Вечно молодой». Репертуар молодежной труппы Мюнхенского балета восхитительно разнообразен: от шедевров современных хореографов Килиана, Форсайта и ярчайшего представителя стиля модерн Хосе Лимона до классических и неоклассических балетов Петипа, Баланчина, Кранко и Ноймайера.

Все шестнадцать участников труппы — виртуозные артисты балета, тщательно отобранные из сотен кандидатов по всему миру. Создателем и художественным руководителем коллектива является Иван Лишка, который около 15 лет был солистом труппы Джона Ноймайера в Гамбурге, а после выхода на пенсию в течение 20 лет руководил балетом Мюнхенского оперного театра. В 2010 году он основал молодежную труппу, которую возглавляет по сей день. Коллектив часто удостаивается хвалебных отзывов профессионалов, пользуется успехом в Германии и гастролирует по всей Европе.

Спектакль «Времена года», который 16 виртуозных танцоров Молодежного балета Мюнхена покажут в этот раз в Израиле, включает четыре разноплановые хореографические постановки:

«Un Ballo» — лирическое произведение легендарного хореографа Иржи Килиана на музыку Мориса Равеля, посвященное темам эфемерности и мимолетности жизни, отношений между молодыми супругами. Постановщик вдохновлялся не только непосредственно пьесами Равеля «Гробница Куперена» и «Павана для мертвой инфанты», но и картинами Диего Веласкеса, на которых изображена скончавшаяся принцесса испанского королевского дома.

Иржи Килиан – великий маэстро современного танца, творчество которого повлияло на многих выдающихся артистов нашего времени. Его часто называют хореографом-философом. Килиан создал более сотни произведений, в основном для Нидерландского театра танца, которые являются жемчужинами репертуара всех известных танцевальных коллективов мира. Его постановки «полны страсти и поэзии, но временами жестокие и бурные» («Нью-Йорк Таймс»).

«Балет 102» канадского хореографа Эрика Готье – это легкая сатира на 102 позы классического па-де-де. Хотя все элементы танца и были придуманы специально, их сходство с движениями из реальных балетов таких известных хореографов, как Мариус Петипа, Вацлав Нижинский, Джон Кранко и Матс Эк, не является случайным или непреднамеренным. Связки и переходы сплетают знаковые позы в единое целое и создают изощренную и остроумную пародию.

«Бессмертная любовь» — спектакль Йорга Манеса на музыку Четвертого концерта для фортепиано Людвига ван Бетховена. Балет был создан в 2020 году к 250-летию со дня рождения великого композитора и вдохновлен найденным после его смерти письмом, свидетельствующим о тайной любви Бетховена к замужней женщине (Антонии Брентано), романтическом и всепоглощающем чувстве, которое не могло стать открытым ​​из-за моральных устоев общества в начале XIX века.

Хореограф Йорг Манес в 2006-2019 гг. был директором балета оперного театра в Ганновере, а в настоящее время является руководителем танцевальной труппы в Магдебурге.

«Eye Blink» (моргание, подмигивание) — оригинальная интерпретация «Времён года» Астора Пьяццоллы и Антонио Вивальди в постановке израильского хореографа венесуэльского происхождения Марии Барриос. Произведение было создано для Мюнхенского балета в честь 100-летия со дня рождения короля аргентинского танго Астора Пьяццоллы. Страсти, чувства и настроения бушуют в этом балете, бросая вызов формальностям, образцам поведения и клише, которые общество пытается нам навязать. В знакомой мелодии Вивальди прорываются латинские ритмы и пульсации Пьяццоллы, в Венеции может быть снежная зима, а в Буэнос-Айресе жаркое лето… и даже когда на улице мороз, наши эмоции могут быть горячими и полными страсти…

Мария Барриос начала свою карьеру в качестве солистки Канадского национального балета и танцевала в великих классических спектаклях, поставленных в Торонто Рудольфом Нуриевым, Джоном Ноймайером и Роланом Пети. Она также была солисткой балетов Люцерны, Берна и Цюриха, Вероны и Венеции. В 1993 году Марию и ее супруга-израильтянина пригласили в Венесуэлу руководить Каракасским современным балетом, где она за 17 лет создала более 25 работ. Мария репатриировалась в Израиль после прихода к власти Уго Чавеса и политических преследований труппы.

Продолжительность спектакля: 1 час 40 минут, с антрактом.

Гастроли Молодежного балета Мюнхена пройдут при поддержке Министерства культуры и Баварского государственного фонда искусства и науки.

Центр сценических искусств Герцлии, ул. Жаботински 15, Герцлия

9 марта 2022 г., среда, в 20:30

10 марта 2022 г., четверг, в 20:30

11 марта 2022 г., пятница, в 13:00

12 марта 2022 г., суббота, в 21:00

Иерусалимский театр, зал «Шеровер»

13 марта 2022 г., воскресенье, в 20:30

«Аудиториум», Хайфа

15 марта 2022 г., вторник, в 20:30

Заказ билетов: https://cursor.kassa.co.il/announce/70516

Photos by: @Zenna and WilfriedHösl

Пиар–агентство: Sofia Nimelstein PR & Consulting

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.