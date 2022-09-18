Назван фильм-претендент на «Оскар» от Израиля

С 1964 года Израиль направил 48 кинолент на номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке», 10 из них вошли в шорт-лист.

В этом году представлять израильский кинематограф на кинофестивале «Оскар» будет фильм «Кино Сабайя» (Cinema Sabaya), ставший сегодня лауреатом премии «Офир».

Израильская академия кино и телевидения признала ленту режиссера Орит Фукс Ротем лучшим фильмом года, сообщает IsraelInfo.

Отмечается, что «Кино Сабайя» — камерный фильм, все действие которого происходит в помещении мастер-класса по видеосъемке. Участницы — девять сотрудниц мэрии Хадеры, еврейские и арабские женщины — учатся снимать свой мир под руководством начинающего режиссера Роны (актриса Дана Ивги). Израильская премьера фильма состоялась 1 сентября, сейчас он идет в кинотеатрах по всей стране.

«С 1964 года Израиль направил 48 кинолент на номинацию в категории «Лучший фильм на иностранном языке», 10 из них получили номинацию и вошли в шорт-лист. По числу фильмов, дошедших до шорт-листа, Израиль занимает шестое место в мире, но пока ни один наш фильм не стал лауреатом «Оскара», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, официальная заявка Израиля на премию «Оскар» за лучший международный полнометражный фильм 2021 года, «Let It Be Morning», не вошла в число 15 работ, вошедших в шорт-лист.

Фильм, получивший премию «Офир» (израильский эквивалент «Оскара») за лучший фильм за изображение жизни в Израиле с точки зрения палестинцев, вызвал споры после его дебюта на Каннском кинофестивале.

Большая часть его палестинского актерского состава и съемочной группы не присутствовала ни на премьере, ни на церемонии награждения Офир, протестуя против того факта, что фильм, основанный на романе арабского израильского писателя Сайеда Кашуа и финансируемый в основном израильскими продюсерами, был отнесен к категории израильских.