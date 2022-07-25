Netflix выпустил самый дорогой фильм за всю историю

Netflix представил свой новый блокбастер под названием «Серый человек», который является самым дорогим проектом в истории сервиса.

Популярная стриминговая платформа Netflix выпустила шпионский триллер «Серый человек», бюджет которого составляет 200 миллионов долларов, что сделало кинокартину самым дорогим проектом в истории сервиса.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Известно, что фильм основан на одноименном романе Марка Грини 2009 года и рассказывает об оперативнике ЦРУ Корте Джентри, которого сыграл Райан Гослинг, известном под кодовым именем «Сьерра Шесть» и его противостоянии с бывшим союзником Ллойдом Хансеном. Роль последнего исполняет Крис Эванс.

Герой Гослинга – бывший заключенный, освобожденный ЦРУ из тюрьмы в обмен на рабство в рамках секретной программы.

Режиссеры киноленты отметили, что главный агент Джентри раскрывает темную тайну внутри агентства, в то время как за ним охотятся его бывший коллега и множество международных убийц.

Известно, что создатели не намерены ограничиваться одним фильмом, и планируют запуск целой франшизы, способной соперничать с бондианой.

Цель сервиса не только заработать деньги на одном конкретном проекте, но и радикально расширить аудиторию. Эксперты отмечают, что это очень амбициозный проект, реализация которого связана с серьезным риском.

«Курсор» писал ранее, что популярный сервис потокового стриминга Netflix окончательно покинул российский рынок.