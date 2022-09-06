Подсел на «адреналиновую иглу»: известный актер обескуражил фанатов выходкой

Популярный голливудский актер Том Круз большую часть своих трюков в кино исполняет самостоятельно, недавно он поделился с фанатами рискованной выходкой.

60-летний голливудский актер, звезда фильмов «Миссия невыполнима» и «Мумия» Том Круз любит адреналин, поэтому многие опасные трюки в кинолентах выполняет самостоятельно, заставляя поклонников переживать.

Недавно он поделился безбашенной выходной, которая привела фанатов в ужас. В сети появилось видео, на котором Том Круз балансирует на кабине летящего самолета. И от этих кадров захватывает дух.

Это видео показывали эксклюзивно посетителям конференции владельцев кинотеатров CinemaCon 2022, прошедшей в Лас-Вегасе в апреле этого года. Сам ролик крутили перед показом трейлера фильма «Миссия невыполнима 7» и сеансами нового «Топ Гана».

«Привет всем! Я бы хотел сейчас быть с вами… Прошу прощения за весь этот шум, как видите, мы снимаем следующую часть серии «Миссия невыполнима». Мы находимся над прекрасным каньоном реки Блайд в потрясающей стране — Южной Африке. Мы создаем это кино, чтобы зрители могли насладиться им на больших экранах ваших кинотеатров», — сказал Том Круз.

Пользователи сети отметили, что для Тома Круза это новый уровень, и что такая его выходка просто отнимает дар речи.

«Курсор» писал ранее, что во время съемок восьмого фильма из серии «Миссия: невыполнима» исполнитель главной роли Том Круз («С широко закрытыми глазами», «Мумия», «Джек Ричер», «Грань будущего» и другие) решил порадовать всех членов съемочной команды. Так, он разослал им по торту. Примечательно, что всего над фильмом работало около 300 человек и каждый получил угощение.