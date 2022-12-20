Продюсер «Пиратов Карибского моря» ответил, вернется ли к съемкам Джонни Депп

79-летний продюсер фильма «Пираты Карибского моря» Джерри Брукхаймер отметил, что хотел бы, чтобы голливудский актер Джонни Депп снова вернулся к своей роли капитана Джека Воробья в новой части, но не знает, насколько это возможно. Об этом он заявил в интервью The Hollywood Reporter. По его словам, актер был уволен из Disney из-за скандала с обвинениями в домашнем насилии со стороны его бывшей жены Эмбер Херд. Поэтому, по поводу его возвращения стоит спрашивать у представителей Disney.

«Я бы хотел, чтобы он появился в фильме. Он друг, потрясающий актер, и очень жаль, что личная жизнь вкрадывается во все, что мы делаем», – подчеркнул Джерри Брукхаймер.

Продюсер также ответил на предыдущие заявления Деппа о том, что франшизе придется убить его персонажа, капитана Джека Воробья, если он вернется в шестом и последнем фильме.

«Вы не можете. Мы пытались убить его. Это не сработало», – сказал Брукхаймер.

Ранее в ноябре начали циркулировать слухи о том, что Депп вернется в «Пираты Карибского моря», несмотря на то, что Disney исключил его из франшизы в 2018 году. Однако позже выяснилось, что информация является ложной.

«Курсор» писал ранее, что летом текущего года актер Джонни Депп решил отпраздновать победу в суде над своей бывшей женой Эмбер Херд.