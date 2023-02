Психологи открыли формулу самой счастливой музыки. Эти мелодии позволяют людям чувствовать себя лучше. В частности, веселые песни способны поднять настроение даже в самый мрачный день.

Об этом сообщает Daily Mail.

Формулу открыл музыкальный психолог из Университета Шеффилда, доктор Майкл Боншор. Самой счастливой песней в мире он назвал Good Vibrations группы The Beach Boys.

По словам эксперта, самые воодушевляющие треки имеют определенный темп и обычную структуру — как правило, их темп составляет 137 ударов в минуту (bpm), а структура весьма тривиальна: куплет-припев-куплет-припев. Однако есть в этих треках и своя «изюминка» — в большинстве своем они приправлены непредсказуемыми элементами. Например, изменением тональности или дополнительной нотой. Вероятнее всего, нам нравятся септаккорды, поскольку они добавляют трекам интереса», — отметил эксперт.

Второе место в рейтинге самых счастливых песен занимает I Got You (I Feel Good) Джеймса Брауна, третье — House of Fun группы Madness.