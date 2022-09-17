Речь не о «Матрице»: актер Киану Ривз повторит свою культовую роль

Голливудский актер Киану Ривз снова предстанет в образе детектива-оккультиста, но детали сюжета продолжения фильма не разглашают.

58-летний голливудский актер Киану Ривз, который получил всемирную известность благодаря фильмам «Матрица» и «Джон Уик» скоро вернется к еще одной культовой роли. В разработку запущен сиквел киноленты «Константин: Повелитель тьмы».

Об этом сообщает издание Deadline.

Поклонники снова увидят любимого актера в образе детектива-оккультиста, который в первой части был вынужден отправится в ад, чтобы спасти главную героиню фильма. Ее сыграла Рэйчел Вайс. О чем будет вторая часть — неизвестно, но сценарий к ней поручили написать американскому режиссеру Акиве Голдсману. Кто еще будет задействован в сиквеле «Константин: Повелитель тьмы» также пока держится в секрете.

Ответим, что мистический триллер, первая часть которого вышла на экраны в 2005 году, была основана на одноименном персонаже комиксов DC. Фильм получил неоднозначные отзывы критиков, но в мировом прокате принес более 230 миллионов долларов.

«Курсор» писал ранее, что точная сумма гонорара, который актер Киану Ривз получал за сьемки «Матрицы 4», неизвестна. Но есть данные, что он составил примерно 12-14 миллионов долларов.

Еще мы писали, что по просьбе своей коллеги по фильму «Матрица» Киану Ривз составил список любимых фильмов, которым поделился с поклонниками.