Селена Гомес очаровала элегантным образом на бранче Hitmakers

На прошлых выходных состоялся бранч Variety Hitmakers, который ежегодно устраивают для музыкантов и их команд. Одной из гостей мероприятия стала 30-летняя американская певица Селена Гомес, которая очаровала элегантным и сдержаннным образом.

Об этом пишет Elle.

Звезда получила награду «Песня из фильма года» за свой недавно представленный документальный фильм Apple TV+ My Mind&Me.

Для бранча популярная исполнительница выбрала маленькое черное платье от молодого шведского бренда Totême. Платье было без рукавов, сшито из мягкого бархата и идеально подчеркивало фигуру знаменитости. Подол наряда был выше ее лодыжек. Свой образ Селена Гомес дополнила босоножками на среднем каблуке, а также золотыми браслетами, радужным маникюром и макияжем, который выделял ее красивые глаза.