«Семь роялей на одной сцене». Гиль Шохат, Аркадий Духин, Леонид Пташка, группа «Шальва» & Co  

12:01, Сегодня
Культура, Новости партнеров
семь роялей на одной сцене фото
Фото: Bimot Global

Гиль Шохат представляет обновленное шоу «Семь роялей на одной сцене» при участии Аркадия Духина, Шломо Грониха, Даниэлы Лугаси, Леонида Пташки, Виктора Станиславского, Лиора Пери, Михаила Зерцекеля, Йонатана Перельмана, Энди Фельдбау и израильского ансамбля «Шальва». Кредо этого уникального проекта — безграничная любовь к фортепиано, разнообразный репертуар, необычные коллаборации музыкантов.

Всего два концерта состоятся 15 и 16 сентября в Хайфе и в Тель-Авиве.

Блестяще. Захватывающе. Виртуозно. Разнообразно. После концерта века, после волнующей премьеры в Лондоне, после концертов в Кейсарии, в Тимне, Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме перед многотысячными аудиториями и после того, как эта программа стала самым популярным и успешным поп-классическим концертом последних лет, Гиль Шохат и его команда возвращаются с обновленной программой «Семь роялей на одной сцене». 700 клавиш, 7 сияющих роялей, 7 пианистов-виртуозов с международным реноме играют вместе в этом безумном по темпам и ритмам празднике короля инструментов. Любимые песни, виртуозное исполнение, музыкальная энергия.

семь роялей на одной сцене фото

Bimot Global

При участии: Аркадия Духина, Шломо Грониха, Даниэлы Лугаси, Гиля Шохата, Леонида Пташки, Виктора Станиславского, Лиора Пери, Михаила Зерцекеля, Йонатана Перельмана, Энди Фельдбау и израильского ансамбля «Шальва», вновь приглашенного для участия в этом шоу. Ансамбля, тронувшего сердца миллионов зрителей на церемонии открытия конкурса Евровидения в Тель-Авиве в мае 2019 года.

Программа шоу держится на звездах и строится таким образом, что если бы была возможность измерить уровень музыкальной энергии этих концертов, то рекорд Гиннеса в этот «вечер роялей» был бы, несомненно, побит. Лучшие классические пианисты и музыканты-исполнители разных жанров — джаз, поп, рок, эстрада, опера — вновь берут высочайшую исполнительскую планку. Все они — лауреаты международных конкурсов, все индивидуалисты, у каждого — свой стиль, своя школа, но при этом все согласились участвовать в программе, большая часть которой рассчитана на ансамблевую игру, на одновременное музицирование. Здесь надо сдерживать амбиции и темперамент и стараться не играть ярче равноправных партнеров. Рояли должны звучать органично, не перекрывая друг друга.

семь роялей на одной сцене фото

Bimot Global.

Впервые идея такого концерта появилась в Австрии много лет назад. В Израиле же идея этого концерта-марафона, фортепианного интерактивного шоу принадлежит композитору и пианисту Гилю Шохату, собравшего вокруг себя единомышленников-пианистов, как джазового, так и классического направления.

Гиль Шохат & Co представят в Хайфе и в Тель-Авиве 15 и 16 сентября обновленное  и по-прежнему удивительное шоу. К пианистам присоединяются вокалисты – Аркадий Духин, Шломо Гроних и классическое оперное сопрано Даниэла Лугаси. Репертуар шоу стал еще многообразнее, благодаря приглашению в этот проект ансамбля «Шальва» – ансамбля с удивительной историей и судьбами исполнителей с прекрасными музыкальными данными. Ансамбль «Шальва» стал равноправным участником шоу «Семь роялей» наряду с пианистом и композитором Гилем Шохатом, предлагающим публике авторские композиции; наряду с Шломо Гронихом с его новыми песнями; вместе с джазовым пианистом Леонидом Пташкой с его зажигательными соло и исполнителями в области классического фортепиано.

«Задача художника – вглядываться в окружающий его мир. Он не может самоизолироваться. Он должен быть частью своего времени и своего общества, – так говорит Гиль Шохат, автор проекта «Семь роялей на одной сцене». – На художнике лежит ответственность. В моей деятельности существует область «популяризации», сближения легкой музыки и классической».Гиль Шохат — композитор, пианист и дирижер, названный престижным журналом Forbes наиболее влиятельной фигурой в области музыки в Израиле и одной из ключевых фигур современной культуры, – прав в оценке востребованности и необходимости популяризации классической музыки. И занялся Гиль этим уже после того, как правительство Франции наградило его Орденом почетного легиона за выдающийся вклад в области классической музыки, а сразу пять израильских изданий выбрали его в качестве музыканта, оказавшего наибольшее влияние на классическую музыку наших дней в Израиле.

 

семь роялей на одной сцене

Bimot Global

Публика выделила  проект Гиля Шохата «Семь роялей» среди сотен и сотен концертов, доказав тем самым, что в Израиле крайне востребована качественная музыка, качественное исполнение и публика не жалеет для этого ни своих средств, ни времени, ни усилий.

Секрет успеха «Семи роялей на одной сцене» в двух вещах: первое – это сочетание классической музыки и классического исполнения с популярными израильскими песнями. Второе – это современная концепция шоу: 7 роялей на одной сцене – уже одно это привлекает зрителей. Музыканты играют все вместе в ансамбле, и сольно. Исполняют произведения знакомые и авторские. Визуальная сторона, звук, мультимедиа – все просчитано до тонкостей и все это окружает зрителей со всех сторон в духе современной концепции мульти-пьяно.

Зрителям предлагается отправиться в художественную одиссею, которая не имеет себе равных. Участники шоу взаимодействуют друг с другом, сплетая в течение более двух часов в общей игре классику, джаз, рок, поп-музыку, израильские песни и другие жанры.

«Семь роялей на одной сцене» – это море звуков и фортепианной музыки, новая музыкальная реальность, уникальный жанр музыкального искусства, объединивший в ансамбле талантливых исполнителей. Это новое исполнение и интерпретации, плод размышлений и творческой фантазии не одного, а нескольких исполнителей и их взаимопонимания. Такое близкое «соседство» вокалистов, авторов музыки, участников ансамбля «Шальва» и пианистов способствует единству и сопереживанию, своеобразным «комментариям» музыкантов к оригинальным сочинениям, в том числе, и «фантазиям на темы» как авторских произведений, так и стандартов джаза, популярных классических произведений и шлягеров израильской песенной культуры.

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«Семь роялей на одной сцене» – осень 2022 года

Музыкальный руководитель, художественный продюсер, редактор, композитор, пианист, дирижер, аранжировки и общее руководство — Гиль Шохат.

Группа «Шальва», Гиль Шохат, Шломо Гроних, Аркадий Духин, сопрано Даниэла Лугаси, а также пианисты-виртуозы Леонид  Пташка, Виктор  Станиславский, Михаил Зерцекель, Лиор  Пери, Энди Фельдбау и Йонатан  Перельман.
Ансамбль «Шальва»
Вокал — Анаэль Калипа, Дина Самета
Ударные — Йосеф Овадья
Акустическая гитара – Сара Самуэльс
Перкуссия — Шай Бен Шушан, Таль Кима, Яир Пумберг
Продюсирование и музыкальный менеджмент — Шай Бен Шушан

15 сентября, четверг, «Аудиториум», Хайфа, 20:30

16 сентября, пятница, «Гейхал ха-Тарбут», Тель-Авив, 13:30

Заказ билетов: https://cursor.kassa.co.il/announce/70633 

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Автор материала:
Тали Малкина
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