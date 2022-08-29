«Семь роялей на одной сцене». Гиль Шохат, Аркадий Духин, Леонид Пташка, группа «Шальва» & Co  

Гиль Шохат представляет обновленное шоу «Семь роялей на одной сцене» при участии Аркадия Духина, Шломо Грониха, Даниэлы Лугаси, Леонида Пташки, Виктора Станиславского, Лиора Пери, Михаила Зерцекеля, Йонатана Перельмана, Энди Фельдбау и израильского ансамбля «Шальва». Кредо этого уникального проекта — безграничная любовь к фортепиано, разнообразный репертуар, необычные коллаборации музыкантов.

Всего два концерта состоятся 15 и 16 сентября в Хайфе и в Тель-Авиве.

Блестяще. Захватывающе. Виртуозно. Разнообразно. После концерта века, после волнующей премьеры в Лондоне, после концертов в Кейсарии, в Тимне, Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме перед многотысячными аудиториями и после того, как эта программа стала самым популярным и успешным поп-классическим концертом последних лет, Гиль Шохат и его команда возвращаются с обновленной программой «Семь роялей на одной сцене». 700 клавиш, 7 сияющих роялей, 7 пианистов-виртуозов с международным реноме играют вместе в этом безумном по темпам и ритмам празднике короля инструментов. Любимые песни, виртуозное исполнение, музыкальная энергия.

При участии: Аркадия Духина, Шломо Грониха, Даниэлы Лугаси, Гиля Шохата, Леонида Пташки, Виктора Станиславского, Лиора Пери, Михаила Зерцекеля, Йонатана Перельмана, Энди Фельдбау и израильского ансамбля «Шальва», вновь приглашенного для участия в этом шоу. Ансамбля, тронувшего сердца миллионов зрителей на церемонии открытия конкурса Евровидения в Тель-Авиве в мае 2019 года.

Программа шоу держится на звездах и строится таким образом, что если бы была возможность измерить уровень музыкальной энергии этих концертов, то рекорд Гиннеса в этот «вечер роялей» был бы, несомненно, побит. Лучшие классические пианисты и музыканты-исполнители разных жанров — джаз, поп, рок, эстрада, опера — вновь берут высочайшую исполнительскую планку. Все они — лауреаты международных конкурсов, все индивидуалисты, у каждого — свой стиль, своя школа, но при этом все согласились участвовать в программе, большая часть которой рассчитана на ансамблевую игру, на одновременное музицирование. Здесь надо сдерживать амбиции и темперамент и стараться не играть ярче равноправных партнеров. Рояли должны звучать органично, не перекрывая друг друга.

Впервые идея такого концерта появилась в Австрии много лет назад. В Израиле же идея этого концерта-марафона, фортепианного интерактивного шоу принадлежит композитору и пианисту Гилю Шохату, собравшего вокруг себя единомышленников-пианистов, как джазового, так и классического направления.

Гиль Шохат & Co представят в Хайфе и в Тель-Авиве 15 и 16 сентября обновленное и по-прежнему удивительное шоу. К пианистам присоединяются вокалисты – Аркадий Духин, Шломо Гроних и классическое оперное сопрано Даниэла Лугаси. Репертуар шоу стал еще многообразнее, благодаря приглашению в этот проект ансамбля «Шальва» – ансамбля с удивительной историей и судьбами исполнителей с прекрасными музыкальными данными. Ансамбль «Шальва» стал равноправным участником шоу «Семь роялей» наряду с пианистом и композитором Гилем Шохатом, предлагающим публике авторские композиции; наряду с Шломо Гронихом с его новыми песнями; вместе с джазовым пианистом Леонидом Пташкой с его зажигательными соло и исполнителями в области классического фортепиано.

«Задача художника – вглядываться в окружающий его мир. Он не может самоизолироваться. Он должен быть частью своего времени и своего общества, – так говорит Гиль Шохат, автор проекта «Семь роялей на одной сцене». – На художнике лежит ответственность. В моей деятельности существует область «популяризации», сближения легкой музыки и классической».Гиль Шохат — композитор, пианист и дирижер, названный престижным журналом Forbes наиболее влиятельной фигурой в области музыки в Израиле и одной из ключевых фигур современной культуры, – прав в оценке востребованности и необходимости популяризации классической музыки. И занялся Гиль этим уже после того, как правительство Франции наградило его Орденом почетного легиона за выдающийся вклад в области классической музыки, а сразу пять израильских изданий выбрали его в качестве музыканта, оказавшего наибольшее влияние на классическую музыку наших дней в Израиле.

Публика выделила проект Гиля Шохата «Семь роялей» среди сотен и сотен концертов, доказав тем самым, что в Израиле крайне востребована качественная музыка, качественное исполнение и публика не жалеет для этого ни своих средств, ни времени, ни усилий.

Секрет успеха «Семи роялей на одной сцене» в двух вещах: первое – это сочетание классической музыки и классического исполнения с популярными израильскими песнями. Второе – это современная концепция шоу: 7 роялей на одной сцене – уже одно это привлекает зрителей. Музыканты играют все вместе в ансамбле, и сольно. Исполняют произведения знакомые и авторские. Визуальная сторона, звук, мультимедиа – все просчитано до тонкостей и все это окружает зрителей со всех сторон в духе современной концепции мульти-пьяно.

Зрителям предлагается отправиться в художественную одиссею, которая не имеет себе равных. Участники шоу взаимодействуют друг с другом, сплетая в течение более двух часов в общей игре классику, джаз, рок, поп-музыку, израильские песни и другие жанры.

«Семь роялей на одной сцене» – это море звуков и фортепианной музыки, новая музыкальная реальность, уникальный жанр музыкального искусства, объединивший в ансамбле талантливых исполнителей. Это новое исполнение и интерпретации, плод размышлений и творческой фантазии не одного, а нескольких исполнителей и их взаимопонимания. Такое близкое «соседство» вокалистов, авторов музыки, участников ансамбля «Шальва» и пианистов способствует единству и сопереживанию, своеобразным «комментариям» музыкантов к оригинальным сочинениям, в том числе, и «фантазиям на темы» как авторских произведений, так и стандартов джаза, популярных классических произведений и шлягеров израильской песенной культуры.

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«Семь роялей на одной сцене» – осень 2022 года

Музыкальный руководитель, художественный продюсер, редактор, композитор, пианист, дирижер, аранжировки и общее руководство — Гиль Шохат.

Группа «Шальва», Гиль Шохат, Шломо Гроних, Аркадий Духин, сопрано Даниэла Лугаси, а также пианисты-виртуозы Леонид Пташка, Виктор Станиславский, Михаил Зерцекель, Лиор Пери, Энди Фельдбау и Йонатан Перельман.

Ансамбль «Шальва»

Вокал — Анаэль Калипа, Дина Самета

Ударные — Йосеф Овадья

Акустическая гитара – Сара Самуэльс

Перкуссия — Шай Бен Шушан, Таль Кима, Яир Пумберг

Продюсирование и музыкальный менеджмент — Шай Бен Шушан

15 сентября, четверг, «Аудиториум», Хайфа, 20:30

16 сентября, пятница, «Гейхал ха-Тарбут», Тель-Авив, 13:30

Заказ билетов: https://cursor.kassa.co.il/announce/70633