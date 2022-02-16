Семья Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина и съёмочную группу

Семья погибшей операторши утверждает, что безрассудное поведение и сокращение расходов на кинофильм привели к ее смерти на съемках в октябре 2021 года.

Семья покойной операторши Галины Хатчинс подала иск против актера Алека Болдуина и других участников фильма «Ржавчина», утверждая, что безрассудное поведение и сокращение расходов привели к трагической смерти Хатчинса на съемочной площадке.

Хатчинс была застрелена 21 октября прошлого года во время подготовки к сцене на ранчо Бонанза-Крик недалеко от Санта-Фе, штат Нью-Мексико, из пистолета, который держал Болдуин. Это потрясло Голливуд и заставило задуматься о безопасности производства и использовании оружия на съемочной площадке.

«Кто-то понесет ответственность за то, что произошло, и я не могу сказать, кто это, но это не я», — сказал Болдуин.

В иске также фигурируют семь продюсеров — Райан Смит, Аллен Чейни, Натан Клингер, Райан Винтерстерн, Анджул Нигам, Мэтью ДельПьяно и Эмили Салвесон, а также члены съемочной группы Сара Закри, Дэйв Холлс, Ханна Гутьеррес Рид, Габриэль Пикл и Сет Кенни.

Офис шерифа Санта-Фе расследовал инцидент и установил, что Гутьеррес Рид, неопытный 24-летний оружейник и помощник по реквизиту, зарядил Colt .45 патронами, которые, по ее мнению, были муляжами, а затем передал пистолет первому помощнику режиссера.

В ответ на иск продюсеры фильма, в том числе Болдуин, заявляют, что дело должно быть закрыто, поскольку это несчастный случай на рабочем месте и, следовательно, он должен пройти через государственную систему компенсации работникам.

«Курсор» писал о том, что Алек Болдуин обвиняется в клевете и на него подан иск в 25 млн долларов.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.