Шэрон Стоун потеряла опеку над сыном из-за роли в фильме

Знаменитая американская актриса Шэрон Стоун призналась, что из-за съемок в фильме Основной инстинкт, потеряла опеку над своим ребенком во время судебного процесса с бывшим супругом.

Об этом она сообщила в подкасте Table for Two передает Variety.

По ее словам судьи решили, что она плохая мать из-за пикантного момента в киноленте. Актриса рассказала, что судья спросил ее ребенка знает ли он, что мама снимается в эротическом кино. «Очевидное злоупотребление со стороны системы, так как почему-то считалось, что можно судить о том, каким родителем является человек, по тому, в каких фильмах он снимается», — рассказала она.

В то же время знаменитость отметила, что в те времена роль была вызовом, но сейчас же она безобидна по сравнению с тем как интимные сцены изображаются в кино и на телевидении.

Артистка сказала, что после судебных разбирательств, обратилась в больницу из-за проблем со здоровьем. Она отметила, что это буквально разбило ее сердце. «Я оказалась в клинике. У меня диагностировали дополнительные сердечные сокращения в верхней и нижней камерах моего сердца», — подытожила звезда.